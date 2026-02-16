LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | la direzione di corsa accorcia la tappa per il forte vento

Oggi, durante la tappa del UAE Tour 2026, la direzione di corsa ha deciso di accorciare il percorso a causa del vento molto forte che soffia sulla zona. La decisione è arrivata dopo che le squadre si sono lamentate delle condizioni meteorologiche pericolose. La corsa, originariamente lunga, ora si svolge su un percorso ridotto per garantire la sicurezza dei ciclisti. Alle 11.33, la velocità media si aggira sui 45,6 kmh.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.33 La velocità media aggiornata è di 45,6 chilometri orari. 11:30 La temperatura è di 27 gradi centigradi. 11:27 Da segnalare la caduta dell'americano Cole Kessler e del sudafricano Byron Munton della Modern Adventure Pro Cycling. 11:24 Il gruppo continua a guadagnare terreno. Il ritardo nei confronti del battistrada è di 46". 11:22 Mancano ora poco più di cinquanta chilometri alla conclusione. 11:20 "La direzione di gara, in accordo con la giuria, a causa del forte vento, ha deciso di accorciare la prima tappa dell'UAE Tour a 118 km anziché 144 km". 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la direzione di corsa accorcia la tappa per il forte vento LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Dillier consolida il vantaggio sul gruppo Silvan Dillier, corridore svizzero della Alpecin-Premier Tech, mantiene il comando della tappa odierna del UAE Tour 2026, dopo aver aumentato il suo margine sul gruppo. LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: lo svizzero Dillier al comando Il ciclista svizzero Dillier ha preso il comando della tappa di oggi al UAE Tour 2026, grazie a una fuga riuscita durante la corsa.