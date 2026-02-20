LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | le squadre dei velocisti lavorano per il finale della corsa

Oggi, durante la tappa del UAE Tour 2026, la fuga del trio di testa si è scontrata con la resistenza del gruppo principale, rallentando le speranze di successo. Le squadre dei velocisti si concentrano nel preparare lo sprint finale, con alcuni corridori che si muovono per guadagnare posizione. La corsa si avvicina alla fase decisiva, e gli atleti sono pronti a scattare nel tratto più veloce. La gara continua a regalare sorprese, mentre l’attenzione si concentra sull’ultimo chilometro.

13:10 L'azione del trio di testa non sembra, al momento, avere possibilità di andare a buon fine. 13:07 Sono in tre al comando: Gianni Moscon della Red Bull – BORA – hansgrohe, lo svizzero Silvan Dillier della Alpecin-Premier Tech e il canadese Nickolas Zukowsky della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team. 13:04 Siamo a meno di cinquanta chilometri dalla conclusione della tappa. 13:01 Le squadre dei velocisti sono già in testa al gruppo. La volontà chiara è quella di riprendere la fuga senza dover faticare fino agli ultimi metri come ieri. 12:58 Continua a diminuire il margine dei fuggitivi.