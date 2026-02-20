LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Jonathan Milan punta la seconda vittoria consecutiva

Jonathan Milan ha vinto la tappa di oggi all’UAE Tour 2026 a causa di una fuga decisiva negli ultimi chilometri. Il corridore italiano ha aumentato la velocità superando gli avversari e conquistando la seconda vittoria consecutiva in questa corsa. La tappa, lunga 166 chilometri, si è svolta tra Dubai Al Mamzar Park e Hamdan Bin Mohammed Smart University. La gara ha visto un testa a testa tra i principali favoriti, ma Milan ha saputo mantenere il ritmo fino al traguardo. La corsa continua con grande suspense.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa dell'UAE Tour 2026, la Dubai Al Mamzar Park-Hamdan Bin Mohammed Smart University, di 166 chilometri. I velocisti tornano in scena su un tracciato pienamente congeniale alle loro caratteristiche. Jonathan Milan, dopo la caduta del primo giorno, punta il secondo successo consecutivo. Il corridore della Lidl-Trek si è infatti aggiudicato la quarta frazione, la Fujairah-Fujairah di 182 chilometri, piegando allo sprint il britannico Ethan Vernon della NSN Cycling Team e il fratello Matteo Milan della Groupama – FDJ United.