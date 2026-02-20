LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | bis di Jonathan Milan volata prorompente!

Jonathan Milan conquista la seconda tappa del UAE Tour 2026 grazie a una volata potente e decisiva. La sua vittoria deriva da uno sprint ben organizzato e da una strategia efficace del team. Oggi, la corsa si è animata negli ultimi chilometri, quando Milan èPartito all’attacco con energia. Erlend Blikra, della Uno-X Mobility, ha chiuso al secondo posto, dimostrando una buona forma. La gara prosegue tra sorpassi e attacchi, con i ciclisti pronti a muoversi ancora. La prossima sfida è alle porte.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:10 Secondo posto per il norvegese Erlend Blikra della Uno-X Mobility. 14:09 Chiude al terzo posto Matteo Malucelli della XDS Astana Team. 14:07 Si tratta della terza vittoria consecutiva per i colori italiani al UAE Tour. 14:06 Spettacolare volata di Milan che centra la seconda vittoria consecutiva. 14:05 S'infiamma la lotta per prendere posizione in vista dello sprint. 14:03 Il gruppo recupera i fuggitivi e torna compatto. 14:02 Nickolas Zukowsky della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team prova l'allungo. Moscon lo segue. 14:01 Lo svizzero Dillier si rialza.