Jonathan Milan si prepara a ripetere il successo nella quinta tappa dell’UAE Tour 2026, causato da una fuga di alcuni corridori tra cui lui. La corsa di oggi si svolge su un percorso di 150 chilometri con salite ripide e discese veloci, che favoriscono gli attaccanti. Milan, che ha già vinto in questa stagione, punta a conquistare anche questa frazione. La gara si svolge tra le dune del deserto, dove il vento forte complica le strategie dei ciclisti.

La penultima frazione di questa edizione dell’UAE Tour si presenta come un tracciato di 166 chilometri, caratterizzato da un percorso che favorisce principalmente i velocisti. La partenza è prevista dal Dubai Al Mamzar Park, con arrivo alla Hamdan Bin Mohammed Smart University, offrendo agli atleti un’occasione ideale per mettere in mostra le proprie capacità di sprint. Il protagonista atteso è senza dubbio il ciclista della Lidl-Trek, Jonathan Milan, che dopo aver subito una caduta nel primo giorno di gara, mira a ottenere il suo secondo successo consecutivo. Nella quarta tappa, conclusa con uno sprint vincente, Milan ha preceduto Ethan Vernon del NSN Cycling Team e Matteo Milan del Groupama – FDJ United, entrambi qualificatisi nelle prime posizioni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Jonathan Milan punta al bis nella tappa di oggi del UAE Tour 2026

LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan punta la seconda vittoria consecutivaJonathan Milan ha vinto la tappa di oggi all’UAE Tour 2026 a causa di una fuga decisiva negli ultimi chilometri.

LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan vince a FujairahJonathan Milan ha vinto la tappa di oggi al UAE Tour 2026 a Fujairah, dopo uno sprint deciso negli ultimi metri.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.