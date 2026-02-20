LIVE Speed skating 1500 femminili Olimpiadi in DIRETTA | tra poco Francesca Lollobrigida

Francesca Lollobrigida si prepara a scendere in pista per i 1500 metri femminili di speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La campionessa italiana punta a migliorare il suo record personale davanti al pubblico casalingo, con l’obiettivo di conquistare una medaglia. La gara sta per iniziare e gli spettatori sono pronti a tifare. Tra attese e emozioni, la competizione si svolge nel velodromo di Milano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei 1500 metri femminili di speed skating ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Penultima giornata di gare al Milano Speed Skating Stadium dove si assegna il titolo olimpico dei 1500 metri femminili. Gli occhi degli appassionati italiani sono rivolti su Francesca Lollobrigida. La campionessa olimpica dei 3000 e dei 5000 torna sul ghiaccio nei 1500, distanza dove non parte certamente con i favori del pronostico. L ‘azzurra non ha nulla da perdere e si presenta al via di questa gara con una condizione fisica invidiabile e con la mente libera, fattore che può fare la differenza in una finale olimpica.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Speed skating, 1500 femminili Olimpiadi in DIRETTA: tra poco Francesca Lollobrigida Leggi anche: LIVE Speed skating, 1500 femminili Olimpiadi in DIRETTA: torna Francesca Lollobrigida! Leggi anche: LIVE Speed skating, 1500 femminili Olimpiadi in DIRETTA: Francesca Lollobrigida mina vagante Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: RECAP! Di Stefano 5° nei 1500 metri, Ning nega la tripletta a Stolz; LIVE Speed skating, 1500 metri maschili Olimpiadi in DIRETTA: colpaccio di Ning! Battuto Stolz con il record olimpico, 5° Di Stefano; Milano Cortina, pattinaggio di figura: oro di Alysa Liu, gli Usa superano l’Italia nel medagliere; Speed skating, Joy Beune vuole gareggiare nei 1500 metri alle Olimpiadi senza il pass: scoppia il caso nella squadra olandese. LIVE Speed skating, 1500 metri maschili Olimpiadi in DIRETTA: colpaccio di Ning! Battuto Stolz con il record olimpico, 5° Di StefanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.56 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale dei 1500 metri maschili. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it LIVE Speed skating, 1500 femminili Olimpiadi in DIRETTA: torna Francesca Lollobrigida!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei 1500 metri femminili di speed ... oasport.it Venerdì spettacolo, a #MilanoCortina2026, con il ritorno in pista di Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana. Da non perdere il debutto dello ski cross con la nostra Jole Galli. Tenetevi forte! Sito Ufficiale https://milanocortina2026.coni.it/it/ Segui Italia - facebook.com facebook Venerdì spettacolo, a #MilanoCortina2026, con il ritorno in pista di Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana. Da non perdere il debutto dello ski cross con la nostra Jole Galli. Tenetevi forte! Sito Ufficiale milanocortina2026.coni.it/it/ Segui Italia Team x.com