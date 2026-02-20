Francesca Lollobrigida torna in gara nei 1500 metri femminili di speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver superato un infortunio alla gamba. La campionessa italiana affronterà la competizione con determinazione, sperando di migliorare il suo risultato precedente. La pista ghiacciata è pronta, e gli occhi di tutti sono puntati su di lei. L’atleta si prepara a dare il massimo, cercando di conquistare una medaglia importante per l’Italia. La gara inizia tra pochi minuti, con grande attesa tra tifosi e appassionati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei 1500 metri femminili di speed skating ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Penultima giornata di gare al Milano Speed Skating Stadium dove si assegna il titolo olimpico dei 1500 metri femminili. Gli occhi degli appassionati italiani sono rivolti su Francesca Lollobrigida. La campionessa olimpica dei 3000 e dei 5000 torna sul ghiaccio nei 1500, distanza dove non parte certamente con i favori del pronostico. L ‘azzurra non ha nulla da perdere e si presenta al via di questa gara con una condizione fisica invidiabile e con la mente libera, fattore che può fare la differenza in una finale olimpica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Speed skating, 1500 femminili Olimpiadi in DIRETTA: torna Francesca Lollobrigida!

