LIVE Speed skating 1500 femminili Olimpiadi in DIRETTA | Francesca Lollobrigida mina vagante

Francesca Lollobrigida sorprende durante la gara di speed skating dei 1500 metri femminili alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La ventiquattrenne, salita sul ghiaccio con poche aspettative, ha sorpreso tutti mantenendo un ritmo sorprendente e sfiorando il podio. La sua determinazione e velocità hanno attirato l’attenzione degli spettatori presenti e di chi segue la competizione in diretta streaming. La sua performance dimostra come una corsa inaspettata possa cambiare le sorti della competizione. La gara prosegue con un’atmosfera di grande suspense e attesa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei 1500 metri femminili di speed skating ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Penultima giornata di gare al Milano Speed Skating Stadium dove si assegna il titolo olimpico dei 1500 metri femminili. Gli occhi degli appassionati italiani sono rivolti su Francesca Lollobrigida. La campionessa olimpica dei 3000 e dei 5000 torna sul ghiaccio nei 1500, distanza dove non parte certamente con i favori del pronostico. L 'azzurra non ha nulla da perdere e si presenta al via di questa gara con una condizione fisica invidiabile e con la mente libera, fattore che può fare la differenza in una finale olimpica.