LIVE Speed skating 1500 femminili Olimpiadi in DIRETTA | Kok in testa dopo metà gara si avvicina il momento di Lollobrigida
Durante le Olimpiadi, la gara di short track femminile sui 1500 metri si svolge con grande ritmo. Kok guida al momento, mentre Lollobrigida si prepara a spostarsi dalla corsia esterna verso quella interna. Sato cerca di rimanere vicina alle prime posizioni. La competizione si fa intensa mentre le atlete si confrontano a pochi giri dalla fine. Gli spettatori seguono con attenzione ogni mossa delle concorrenti sul ghiaccio. La corsa continua con grande suspense.
17.21 Sul ghiaccio Sato e Lollobrigida, l'azzurra parte in esterna e chiuderà all'interno. 17.20 Terminate le operazioni di rifacimento ghiaccio. A breve toccherà ad Ayano Sato e Francesca Lollobrigida. 17.17 Queste le prossime batterie dei 1500 femminili: 9. Ayano SATO (Giappone) – Francesca LOLLOBRIGIDA (Italia) 10. Isabelle van ELST (Belgio) – Valerie MALTAIS (Canada) 11. Elizaveta GOLUBEVA (Kazakistan) – Mei HAN (Repubblica Popolare Cinese) 12. Ivanie BLONDIN (Canada) – Kaitlyn McGREGOR (Svizzera) 13. Nadezhda MOROZOVA (Kazakistan) – Ragne WIKLUND (Norvegia)
