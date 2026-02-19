LIVE Speed skating 1500 metri maschili Olimpiadi in DIRETTA | Semirunniy in testa dopo metà gara attesa per Di Stefano
Durante la gara di velocità sui 1500 metri maschili alle Olimpiadi, Semirunniy ha preso il comando a metà percorso, creando una svolta improvvisa. La sua velocità ha sorpreso gli spettatori, mentre i concorrenti cercano di reagire. La sfida si fa più intensa, con Di Stefano che si avvicina, pronto a sorprendere tutti. La tensione cresce mentre i partecipanti spingono al massimo per conquistare la vittoria. L’attenzione si concentra ora sulla seconda metà della gara, con il pubblico in attesa di scoprire il risultato finale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.15 Aumenta l’attesa per vedere in azione Daniele Di Stefano, uno degli outsider di questa gara. L’italiano, alla prima partecipazione olimpica della carriera, ha già ottenuto un buon settimo posto nei 1000 metri 17.10 Questi i prossimi atleti in gara: 9. Hanbin Liu (CHN) – Kim Min-Seok (HUN) 10. Kazuya Yamada (JPN) – Gabriel Odor (AUT) 11. Daniele Di Stefano (ITA) – Joep Wennemars (NED) 12. Tijmen Snel (NED) – Taiyo Nonomura (JPN) 13. Zhongyan Ning (CHN) – Kjeld Nuis (NED) 14. Finn Sonnekalb (GER) – Sander Eitrem (NOR) 15. Jordan Stolz (USA) – Peder Kongshaug (NOR) 17. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Speed skating, 1500 metri maschili Olimpiadi in DIRETTA: inizia la gara, attesa per Di StefanoL'evento di velocità su ghiaccio ai Giochi olimpici ha preso il via con la gara dei 1500 metri maschili.
LIVE Speed skating, 1500 metri maschili Olimpiadi in DIRETTA: Daniele Di Stefano per il colpo a sorpresaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei 1500 metri maschili di speed ... oasport.it
