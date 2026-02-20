LIVE Speed skating 1500 femminili Olimpiadi in DIRETTA | Kok guida la gara attesa per Lollobrigida

Durante la gara di velocità sui 1500 metri femminili alle Olimpiadi, Kok si trova in testa, mentre Lollobrigida si prepara a scattare. La competizione è molto serrata, con Scholz che al momento si trova a circa 2,5 secondi dalla leader, a 700 metri dal traguardo. L’atmosfera è tesa tra le atlete, che spingono al massimo per conquistare una posizione importante. La corsa prosegue con grandi aspettative per il finale.

16.52 Ai 700 metri Scholz paga 2.46 secondi da Kok, Horikawa a 3.83 16.51 Partite! 16.50 Sul ghiaccio Lea Sophie Scholz e Momoka Horikawa. 16.49 Secondo posto per Rosner a 2.45. L'austriaca ha recuperato 9 decimi a Kok nell'ultimo giro, a dimostrazione di come il tempo di Kok sia migliorabile nel finale. 16.48 Ai 1100 metri entrambe hanno un ritardo di oltre 3 secondi da Kok 16.47 Partite! 16.46 Sul ghiaccio Jeannine Rosner, campionessa del mondo junior lo scorso anno, e Park Ji-Woo. 16.45 1:57.65 per Lamarche che nell'ultimo giro ha fatto 33.81 peggiorando di oltre un secondo il tempo di Kok.

