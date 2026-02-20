LIVE Skicross Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Naeslund favorita Jole Galli a caccia della finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara olimpica di skicross femminile. A Livigno torna lo spettacolo dopo le adrenaliniche gare di snowboardcross che hanno visto l’Italia protagonista grazie ad una splendida Michela Moioli. La squadre azzurra si affida a Jole Galli, ottima protagonista in Coppa del Mondo, possibile outsider in una gara stellare. Appuntamento alle 10.00 con il seeding round, mentre le fasi ad eliminazione diretta partiranno alle 12.00. Run del mattino che serviranno soltanto a stilare il tabellone degli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

IL PROGRAMMA E GLI ITALIANI IN GARA DI VENERDI 20 FEBBRAIO 10:00 – Sci acrobatico Skicross donne Seeding (Andrea Chesi, Jole Galli) 10:30 - Sci acrobatico salti uomini qualificazioni 10:30 - Sci acrobatico freeski halfpipe uomini qualificazioni 12:0 x.com

Tv Ladina. . PEDIES #524 – 07/02/2026 Simone Deromedis e Jole Galli protagonisc de la garejèdes de Copa del Mond de Ski Cross ta Sèn Pelegrin. N gran lurier che à confermà Fascia desche lech per competizions de aut livel Vèrda la puntata entria chiò: h - facebook.com facebook