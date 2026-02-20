LIVE Skicross Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Naeslund favorita Jole Galli mina vagante

Naeslund parte come favorita nella gara di skicross femminile alle Olimpiadi 2026, mentre Jole Galli si presenta come possibile sorpresa. La competizione si svolge in un contesto di alto livello, con atlete che si sfidano su tracciati tecnici e impegnativi. Le atlete affrontano ostacoli e curve veloci, cercando di conquistare la vittoria. La gara sta per iniziare e le aspettative sono alte tra gli appassionati di sport invernali. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale sulla corsa delle migliori skicrossiste.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara olimpica di skicross femminile. A Livigno torna lo spettacolo dopo le adrenaliniche gare di snowboardcross che hanno visto l'Italia protagonista grazie ad una splendida Michela Moioli. La squadre azzurra si affida a Jole Galli, ottima protagonista in Coppa del Mondo, possibile outsider in una gara stellare. Appuntamento alle 10.00 con il seeding round, mentre le fasi ad eliminazione diretta partiranno alle 12.00. Run del mattino che serviranno soltanto a stilare il tabellone degli ottavi di finale.