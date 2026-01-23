skicross sandra naeslund padrona totale a veysonnaz jole galli in crescita

A Veysonnaz, Sandra Naeslund si è imposta con autorevolezza nella prima tappa di Coppa del Mondo di skicross, confermando il suo ruolo di favorita. La gara, valida per la stagione 20232024, ha evidenziato anche la crescita di Jole Galli. Lo skicross, disciplina dello sci freestyle, si prepara a essere protagonista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Sandra Naeslund ha vinto di forza la gara-1 di Veysonnaz (Svizzera), evento valido per la Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle che sarà grande protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La fuoriclasse svedese ha dominato tutti i turni in lungo e in largo, siglando il quinto successo stagionale (su sei gare disputate) e la 45ma affermazione nel corso della sua gloriosa carriera nel massimo circuito internazionale itinerante. La Campionessa Olimpica di Pechino 2022 ha preso il largo nelle battute iniziali della finale e poi ha contenuto il tentativo di rimonta della tedesca Daniela Maier, mentre l’austriaca Katrin Ofner si è meritata il terzo gradino del podio precedendo la francese Anouck Errard. 🔗 Leggi su Oasport.it

