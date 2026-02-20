LIVE Skicross Olimpiadi 2026 in DIRETTA | la tedesca Maier beffa Naeslund nel seeding round decima Galli

Durante il seeding round dello skicross alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, la tedesca Maier ha sorpreso battendo la favorita Naeslund, mentre l'italiana Galli si è piazzata decima. La gara si è svolta sulla pista di Cortina, dove gli atleti si sono sfidati in condizioni di neve fresca. Maier ha mostrato una corsa veloce e decisa, guadagnando posizioni importanti. La competizione prosegue con le qualifiche principali, mentre gli spettatori seguono con attenzione ogni movimento. La sfida continua alle prossime sessioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:56 Si chiude per il momento la DIRETTA LIVE. Appuntamento alle 12.00 con gli ottavi di finale. 10:54 I PETTORALI PER LA GARA DELLE 12.00 1 Maier (GER) 2 Naeslund (SWE) 3 Smith (SUI) 4 Lack (SUI) 5 Gantenbein (SUI) 6 Grillet Aubert (FRA) 7 Ofner (AUT) 8 Thompson (CAN) 9 Mobaerg (SWE) 10 Galli (ITA) 11 Gigler (AUT) 12 Errard (FRA) 13 Cousin (SUI) 14 Schmidt (CAN) 15 Redder (GER) 16 Klapprott (GER) 17 Berger Sabbatel (FRA) 18 Ballet Baz (FRA) 19 Bachl-Staudinger (GER) 20 Joffroy (CHI) 21 Foedermayr (AUT) 22 Phelan (CAN) 23 Wheatley (AUS) 24 Nakanishi (JPN) 25 Chesi (ITA) 26 Cholenska (CZE) 27 Mukogawa (JPN) 28 Fricova (SVK) 29 Krausova (CZE) 30 Zhang (CHN) 31 Arai (JPN) 32 Li Wenwen (CHN) 10:50 Non parte la cinese Li Wenwen.