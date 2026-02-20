LIVE Skicross Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Naeslund svetta nel seeding round Galli fuori dalla top 8

Naeslund ha dominato il seeding round dello skicross alle Olimpiadi 2026, confermando la sua posizione di favorita. La gara si è svolta sotto il sole invernale, con alcuni atleti che hanno commesso errori evidenti e altri che hanno migliorato le loro prestazioni. Galli, invece, non è riuscito a entrare nella top 8 e si è piazzato troppo indietro rispetto ai tempi di testa. La gara continua con le eliminatorie, mentre gli spettatori seguono attentamente ogni mossa dei concorrenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:32 Ultimo posto ad oltre 5 secondi da Maier per la nipponica, mentre esce dal cancelletto la cilena Joffroy. 10:31 Dodicesima piazza per la francese Errard, mentre la tedesca Bachl-Staudinger commette numerosi errori ed è 19esima. Si prosegue con la giapponese Nakanishi. 10:29 La svedese Mobaerg strappa la nona posizione a Jole Galli, con l'italiana al momento decima. Tocca alla francese Errard. 10:27 Quasi tre secondi di ritardo e 14esima posizione provvisoria per Klapprott. Si prosegue con la svedese Linnea Mobaerg. 10:25 CHE RUN DI MAIER! La tedesca rimonta dopo la start section e vola al comando con il crono di 1:11:12.