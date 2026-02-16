LIVE Short track Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Fontana giù dal podio nei 1000! Staffetta maschile in finale Sighel avanza col brivido

A Milano, durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Fontana si è fermato al di sotto delle aspettative nei 1000 metri di short track, scivolando fuori dal podio a causa di una brutta caduta. La gara si è svolta sotto gli occhi di molti spettatori, che hanno assistito a un episodio che ha cambiato le sorti della sua prestazione. La staffetta maschile ha centrato la finale, portando a casa una qualificazione importante, mentre Sighel ha rischiato di uscire prima di passare alla fase successiva, superando il turno con qualche difficoltà.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.58: Per oggi è tutto, appuntamento a mercoledì per la prossima sessione di gare di short track a Milano. Grazie per averci seguito e buona giornata 12.56: L’Olanda continua a mietere trionfi alla Ice Skate Arena. Solo l’Italia con la staffetta mista ha spezzato l’egemonia dei campioni olandesi, per il resto solo ori Orange con X. Velzeboer tra le donne e Jens van T’Woutm due ori a testa 12.54: Restano due le medaglie azzurre nello short track ma non è finita qui. Ci sono ancorta 4 titoli da assegnare, siamo appena a metà del programma e possono arrivare altre soddisfazioni per la nazionale azzurra con le due staffette in finale, con i 500 uomini che oggi hanno visto i tre azzurri superare il primo turno e i 1500 donne con Arianna Fontana che vorrà riscattarsi 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Fontana giù dal podio nei 1000! Staffetta maschile in finale, Sighel avanza col brivido LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Fontana in finale nei 1000! Staffetta maschile in finale, Sighel avanza col brivido Valentina Fontana si guadagna un posto in finale nei 1000 metri di short track ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina, dopo aver ottenuto il miglior tempo nella semifinale. LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Fontana e Confortola in semifinale. Sighel avanza col brivido Il cinese Liu ha vinto la batteria nella gara di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, causando l’eliminazione di alcuni favoriti e lasciando il pubblico senza fiato. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: ORO STRAORDINARIO! Dominio totale della staffetta mista!; RECAP! La staffetta mista di short track vince la medaglia d'oro!; Arianna Fontana a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di short track; Milano Cortina, short track: l'Italia è d'oro nella staffetta mista (video). Olimpiadi in diretta LIVE, Arianna Fontana in finale short track 1000 metri: sorpresa Saccardi nello slalom maschile, Vinatzer e Sala fuoriGiorno 11 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 16 febbraio, con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it Short track diretta Olimpiadi: segui Fontana a Milano Cortina, la giornata LIVEDopo una domenica da festa l'Italia alle Olimpiadi si augura un'altra giornata ricca di medaglie, anche se sarà più complicato. Occhi puntati ancora su Arianna Fontana nella finale dei 1000 metri femm ... corrieredellosport.it Lo short track è uno sport brutale. Tra cadute, rischi di tagliarsi la faccia con le lame affilate dei pattini, nella batteria di qualificazione dei 500 metri il nostro Pietro Sighel ha rischiato ancora una volta di esser buttato giù. A due giri dal termine infatti, il turco Akar - facebook.com facebook ED È FINALEEEEEEEEEE Arianna Fontana va a giocarsi un’altra medagliaaaaaaaaaaa! La nostra campionessa di short track va fino in fondo nei 1000 metri! Appuntamento alle 12.47, appuntamento con la storiaaaaaaaaaaaa #ItaliaTeam #Milano x.com