LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | ultima giornata prima del Mondiale sarà time-attack?

Da oasport.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella terza giornata dei test di Sakhir, il team Ferrari ha registrato un miglioramento significativo nel passo gara, puntando a ottimizzare le prestazioni prima dell'inizio del Mondiale. La sessione di oggi si concentra su prove di velocità e tempi sul giro, con i piloti impegnati in diversi run. La pista di Bahrain si anima con le vetture che si sfidano, mentre gli ingegneri analizzano ogni dato per perfezionare le strategie. I test di oggi sono cruciali per capire quale squadra si prepara al meglio per la stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata dei secondi test di Sakhir (Bahrain) riservati alla Formula Uno. Il Mondiale di Formula Uno 2026 sta per prendere il via e sul tracciato del Bahrain inizia davvero a svelare i propri valori. Oggi ci attendono le ultime otto ore di lavoro in pista e vedremo di nuovo in azione team e piloti dopo che abbiamo vissuto le prime due giornate di test decisamente indicative, con alcuni scricchiolii a livello di affidabilità come accaduto anche a Lewis Hamilton ieri con la sua nuova SF-26. 🔗 Leggi su Oasport.it

live f1 test sakhir 2026 in diretta ultima giornata prima del mondiale sar224 time attack
© Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: ultima giornata prima del Mondiale, sarà time-attack?

Leggi anche: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: ultima giornata prima del Mondiale!

Leggi anche: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Norris e Verstappen si sfidano nel time-attack, problemi per la Ferrari

F1 2026 TEST DAY 2 - #F1Testing - SECONDA GIORNATA in BAHRAIN! - Live Timing

Video ? F1 2026 TEST DAY 2 - #F1Testing - SECONDA GIORNATA in BAHRAIN! - Live Timing
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Antonelli il migliore nell’ultima giornata! Hamilton veloce, ma si ferma per un problema tecnico; F1 test Bahrain-1 2026: chi guida e quando? I turni dei piloti nei tre giorni di prove; LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Ferrari davanti a tutti con Leclerc! McLaren solida, problemi per Red Bull e Mercedes; Test F1 Sakhir 2026 oggi in tv: orari 11 febbraio, programma, streaming.

live f1 test sakhirF1 LIVE, test in Bahrain in diretta: piloti in pista alle 8 per il day-3, classifica e risultatiLa diretta dell'ultima giornata dei test della Formula 1 2026 in Bahrain: oggi la Ferrari manda in pista Leclerc ... fanpage.it

live f1 test sakhirLIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: ultima giornata prima del Mondiale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ... oasport.it