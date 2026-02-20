LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | ultima giornata prima del Mondiale sarà time-attack?
Nella terza giornata dei test di Sakhir, il team Ferrari ha registrato un miglioramento significativo nel passo gara, puntando a ottimizzare le prestazioni prima dell'inizio del Mondiale. La sessione di oggi si concentra su prove di velocità e tempi sul giro, con i piloti impegnati in diversi run. La pista di Bahrain si anima con le vetture che si sfidano, mentre gli ingegneri analizzano ogni dato per perfezionare le strategie. I test di oggi sono cruciali per capire quale squadra si prepara al meglio per la stagione.
Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata dei secondi test di Sakhir (Bahrain) riservati alla Formula Uno. Il Mondiale di Formula Uno 2026 sta per prendere il via e sul tracciato del Bahrain inizia davvero a svelare i propri valori. Oggi ci attendono le ultime otto ore di lavoro in pista e vedremo di nuovo in azione team e piloti dopo che abbiamo vissuto le prime due giornate di test decisamente indicative, con alcuni scricchiolii a livello di affidabilità come accaduto anche a Lewis Hamilton ieri con la sua nuova SF-26.
