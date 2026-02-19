LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Norris e Verstappen si sfidano nel time-attack problemi per la Ferrari

Max Verstappen e Lando Norris si stanno sfidando a Sakhir nel test F1 del 2026, causando grande interesse tra gli appassionati. Verstappen ha tentato di migliorare il suo tempo con gomme C3 usate, ma ha fatto un giro di circa 1’34”5, ancora lontano dal suo record personale. Nel frattempo, la Ferrari ha incontrato problemi tecnici, rallentando i loro progressi nella sessione. La sfida tra i due piloti prosegue con ritmo intenso, mentre gli spettatori attendono aggiornamenti sulle prestazioni di tutti i team.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.55 Verstappen ha riprovato un giro veloce con gomme C3 usate, ma non è andato oltre un discreto 1'34?5 restando quindi lontano un secondo dal suo best lap personale. 8.53 Buon progresso dell'Alpine, con Franco Colapinto che si attesta in quarta piazza girando in 1'35?8. 8.51 Lawson si porta in sesta piazza con la Racing Bulls in 1'38?106, appena davanti all'Aston Martin di Stroll. 8.49 Molto interessante anche il time-attack di Verstappen, che gira in 1'33?584 e si porta a 131 millesimi dal miglior tempo di Norris con una mescola di svantaggio rispetto alla McLaren.