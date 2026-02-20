LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | ultima giornata prima del Mondiale!

L’ultima giornata dei test di Sakhir nel 2026 si svolge oggi, dopo che le condizioni del tracciato si sono complicate a causa di una forte pioggia. La pioggia ha cancellato alcune sessioni e ha costretto i team a riorganizzare le prove in fretta. Le squadre cercano di recuperare il tempo perduto, testando nuove strategie e componenti. I piloti sono pronti a mettere alla prova le vetture prima dell’inizio del Mondiale. La giornata promette molte sorprese e decisioni importanti per i prossimi appuntamenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata dei secondi test di Sakhir (Bahrain) riservati alla Formula Uno. Il Mondiale di Formula Uno 2026 sta per prendere il via e sul tracciato del Bahrain inizia davvero a svelare i propri valori. Oggi ci attendono le ultime otto ore di lavoro in pista e vedremo di nuovo in azione team e piloti dopo che abbiamo vissuto le prime due giornate di test decisamente indicative, con alcuni scricchiolii a livello di affidabilità come accaduto anche a Lewis Hamilton ieri con la sua nuova SF-26.