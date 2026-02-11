Questa mattina, i test di F1 a Sakhir sono ripresi con Verstappen che si mette in evidenza, mantenendo il miglior tempo. Leclerc, invece, lavora sul passo gara e torna ai box per aggiornare i tecnici sulla sua strategia. La giornata prosegue con le squadre che cercano di ottimizzare le monoposto in vista della stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.26 Leclerc torna ai box per fare il punto della situazione coi tecnici. 21 giri per Charles in questa sessione. 14.24 1’39?928 per Leclerc, che abbatte in questo giro il muro dell’1’40”. Verstappen torna in pista in questo momento. 14.21 1’40?310 per Leclerc, vedremo se i tempi si alzeranno. 14.18 1’38?688 per Charles Leclerc che sta lavorando sul passo gara, in questa fase. 14.16 Charles Leclerc in pista, come Antonelli. Vedremo che tempi ci saranno. 14.13 Toto Wolff, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di Red Bull col motore migliore. Pretattica o verità? Lo scopriremo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Verstappen al vertice, Leclerc lavora sul passo gara

Approfondimenti su Sakhir Test

Questa mattina, i test di F1 a Sakhir sono stati molto movimentati.

La sessione di test a Sakhir si fa interessante.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Sakhir Test

Argomenti discussi: Sei giorni di test, da domani la F1 fa le prove generali: ecco come seguire tutto su Sky; F1, Test Bahrain 2026 Day 1 LIVE: tempi, risultati e cronaca in diretta; Test F1 Sakhir 2026 oggi in tv: orari 11 febbraio, programma, streaming; F1 test Bahrain-1 2026: chi guida e quando? I turni dei piloti nei tre giorni di prove.

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Verstappen al vertice, Leclerc lavora sul passo garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.47 Sesto tempo per Leclerc a +2.386 da Verstappen. L'olandese ha raggiunto 81 giri compiuti, 11 da quando ha ... oasport.it

F1 LIVE test in Bahrain, in diretta il day-1 di prove: Leclerc al posto di Hamilton sulla Ferrari, Verstappen ad ora è il più veloceLa diretta della prima giornata di test precampionato della Formula 1 2026 in Bahrain: giornata di debutto per la Ferrari che manda in pista Hamilton e ... fanpage.it

Max Verstappen il più veloce a metà della prima giornata di Test a Sakhir. Hamilton accumula giri con la Ferrari - x.com

La Formula 1 è tornata in pista! Oggi è il primo giorno dei test prestagionali del Mondiale 2026 sul circuito di Sakhir, Bahrain. Tra i protagonisti, la Ferrari con Lewis Hamilton e Charles Leclerc, pronti a testare la nuova SF-26. La lotta è appena cominciata, e le - facebook.com facebook