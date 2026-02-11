Questa mattina a Sakhir, Verstappen ha subito fatto parlare di sé durante il test invernale, mettendo in mostra tutta la sua velocità con la Red Bull. L’olandese ha dominato la pista, lasciando gli avversari a distanza e dando segnali chiari di essere in forma. Nel frattempo, Leclerc ha migliorato le sue prestazioni, mentre si attende l’arrivo di Antonelli, che potrebbe portare qualche novità. La giornata si sblocca con i primi dati sulla stagione che si avvicina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.16 Prestazione che impressiona quella di Max Verstappen con la Red Bull, a certificare la bontà del riscontro dell’olandese. 15.14 Verstappen vola! 1’34?830 per l’olandese con gomme soft, tempo notevolissimo. Distacchi importanti agli altri: 0?772 a Piastri e 1?129 è Leclerc. 15.12 Leclerc migliora il suo crono e porta il proprio limite, dopo un cool-down, a 0?526 da Verstappen, mentre Norris sale in sesta posizione a 1?463. a considerare che Norris ha girato con le medie e ha fatto il record nel secondo settore. 15.07 Leclerc migliora il suo tempo e stampa il crono di 1’36?221, ma distante dall’1’35?433 di Verstappen. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Verstappen domina, Leclerc migliora. Si attende Antonelli

Approfondimenti su Sakhir Test

Max Verstappen domina il test a Sakhir, con il tempo di 1:35.

La giornata di test a Sakhir si anima con le prime sorprese.

Ultime notizie su Sakhir Test

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Verstappen comanda, Leclerc lavora sul set-up. Si attende AntonelliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.03 Leclerc è tornato in pista per un time-attack e la Rossa si conferma instabile nel bilanciamento, visto ... oasport.it

F1 LIVE test in Bahrain, in diretta il day-1 di prove: Leclerc in pista con la Ferrari, solo un giro per la Mercedes di Antonelli, problemi per Aston MartinLa diretta della prima giornata di test precampionato della Formula 1 2026 in Bahrain: giornata di debutto per la Ferrari che manda in pista Hamilton e ... fanpage.it

Max Verstappen il più veloce a metà della prima giornata di Test a Sakhir. Hamilton accumula giri con la Ferrari - x.com

La Formula 1 è tornata in pista! Oggi è il primo giorno dei test prestagionali del Mondiale 2026 sul circuito di Sakhir, Bahrain. Tra i protagonisti, la Ferrari con Lewis Hamilton e Charles Leclerc, pronti a testare la nuova SF-26. La lotta è appena cominciata, e le - facebook.com facebook