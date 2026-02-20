LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | alle 08.00 scatta il Day-3 Tutti in pista per le ultime 8 ore
Il test di Sakhir del 2026 ha preso il via questa mattina alle 8:00, a causa delle condizioni meteo favorevoli che hanno permesso di iniziare in orario. Oggi, i team e i piloti si concentrano sulle ultime otto ore di prove, affinando le vetture prima dell’inizio della stagione. Durante la giornata, si svolgono sessioni di test con verifiche di aerodinamica e affidabilità, in vista del Gran Premio d’Australia tra due settimane. Le squadre monitorano attentamente i dati raccolti per ottimizzare le prestazioni delle monoposto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.43 Ci attendono le ultime 8 ore di lavoro in pista. Team e piloti lavoreranno sugli ultimi dettagli dato che, tra due settimane, si inizierà davvero a fare sul serio con il Gran Premio d’Australia. 07.40 Buongiorno e benvenuti a Sakhir! Tra 20 minuti esatti prenderà il via l’ultima giornata dei test F1. Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata dei secondi test di Sakhir (Bahrain) riservati alla Formula Uno. Il Mondiale di Formula Uno 2026 sta per prendere il via e sul tracciato del Bahrain inizia davvero a svelare i propri valori. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: alle 8.00 scatta il Day-1! Si inizia a fare sul serio in pista
Leggi anche: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: alle 8.00 scatta il Day-2! La Ferrari vuole muovere passi in avanti
LIVE F1 TEST BARCELLONA DAY 4 - ARRIVA ASTON MARTIN (Unica) - FERRARI CON LECLERC
Argomenti discussi: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Antonelli il migliore nell’ultima giornata! Hamilton veloce, ma si ferma per un problema tecnico; F1 test Bahrain-1 2026: chi guida e quando? I turni dei piloti nei tre giorni di prove; LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Ferrari davanti a tutti con Leclerc! McLaren solida, problemi per Red Bull e Mercedes; Test F1 Sakhir 2026 oggi in tv: orari 11 febbraio, programma, streaming.
LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: ultima giornata prima del Mondiale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ... oasport.it
F1 LIVE, test in Bahrain in diretta: piloti in pista alle 8 per il day-3, classifica e risultatiLa diretta dell'ultima giornata dei test della Formula 1 2026 in Bahrain: oggi la Ferrari manda in pista Leclerc ... fanpage.it
Lando Norris torna in pista a Sakhir per la seconda settimana di test F1 2026. Il pilota della McLaren ha ammesso i progressi della monoposto, dei punti di forza del long-run e della motivazione che lo spinge a confermarsi campione - facebook.com facebook
Formula 1, test in Bahrain: le foto dal circuito di Sakhir #SkyMotori #F1 #Formula1 #TestBahrain x.com