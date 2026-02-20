LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | alle 08.00 scatta il Day-3 Tutti in pista per le ultime 8 ore

Il test di Sakhir del 2026 ha preso il via questa mattina alle 8:00, a causa delle condizioni meteo favorevoli che hanno permesso di iniziare in orario. Oggi, i team e i piloti si concentrano sulle ultime otto ore di prove, affinando le vetture prima dell’inizio della stagione. Durante la giornata, si svolgono sessioni di test con verifiche di aerodinamica e affidabilità, in vista del Gran Premio d’Australia tra due settimane. Le squadre monitorano attentamente i dati raccolti per ottimizzare le prestazioni delle monoposto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.43 Ci attendono le ultime 8 ore di lavoro in pista. Team e piloti lavoreranno sugli ultimi dettagli dato che, tra due settimane, si inizierà davvero a fare sul serio con il Gran Premio d’Australia. 07.40 Buongiorno e benvenuti a Sakhir! Tra 20 minuti esatti prenderà il via l’ultima giornata dei test F1. Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata dei secondi test di Sakhir (Bahrain) riservati alla Formula Uno. Il Mondiale di Formula Uno 2026 sta per prendere il via e sul tracciato del Bahrain inizia davvero a svelare i propri valori. 🔗 Leggi su Oasport.it

