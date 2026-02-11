Questa mattina alle 8.00 è partito il primo giorno di test a Sakhir, in Bahrain. Le scuderie sono già in pista, pronte a mettere alla prova le monoposto nel primo assaggio di questa stagione 2026. La giornata si preannuncia intensa, con i team che cercano di raccogliere dati e migliorare le proprie prestazioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.40 Buongiorno e benvenuti a Sakhir! Tra 20 minuti esatti prenderà il via la prima giornata degli importantissimi test di Sakhir! Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei test di Sakhir (Bahrain) riservati alla Formula Uno. Il Mondiale di Formula Uno 2026 muove, quindi, i suoi primi passi ufficiali. Sul tracciato posizionato nel deserto vicino alla capitale Manama vedremo finalmente in azione team e piloti dopo che il test shakedown di Barcellona ci aveva regalato pochissimi spunti, anche perché era stato vissuto in maniera del tutto segreta e blindatissima. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: alle 8.00 scatta il Day-1! Si inizia a fare sul serio in pista

Approfondimenti su Sakhir Test

Questa mattina a Sakhir si sono aperti i test ufficiali di Formula 1.

Alle 8 di stamattina sono iniziati i test di Sakhir, con le prime prove libere della Formula 1.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

LIVE F1 TEST BARCELLONA DAY 4 - ARRIVA ASTON MARTIN (Unica) - FERRARI CON LECLERC

Ultime notizie su Sakhir Test

Argomenti discussi: Sei giorni di test, da domani la F1 fa le prove generali: ecco come seguire tutto su Sky; LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: si fa sul serio per Ferrari e Antonelli!; F1 test Bahrain-1 2026: chi guida e quando? I turni dei piloti nei tre giorni di prove; Test F1 2026 in Bahrain, come vederli in TV e in diretta su Sky: programma e orari dei primi 3 giorni.

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: si fa sul serio per Ferrari e Antonelli!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ... oasport.it

F1 2026, test prestagionali in Bahrain: la cronaca in diretta da SakhirLa Formula 1 scende in pista a Sakhir per i test prestagionali 2026: Automoto.it è in Bahrain con l’inviata Diletta Colombo per raccontarvi la cronaca in diretta, tra aggiornamenti, tempi e le prime i ... automoto.it

Il silenzio del deserto del Bahrain ha le ore contate. Domattina, l'urlo delle nuove monoposto squarcerà la quiete di Sakhir, dando il via ufficiale ai test pre-stagionali. In questo contesto, a fare la voce grossa è la Ferrari, arrivata ai box con le idee chiarissime e - facebook.com facebook

#F1Tech Pre-test in Bahrain, a Sakhir qualche km anticipato per Cadillac e McLaren... #F1Testing #F1 x.com