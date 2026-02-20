LIVE Cobolli-Wong ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA | occasione di approdare in semifinale

Flavio Cobolli ha acceso l’interesse degli appassionati con la sua vittoria nei quarti di finale dell’ATP di Delray Beach. La causa è la sua tenacia nel gioco e le potenti risposte al servizio di Coleman Wong, che hanno permesso all’italiano di avanzare. La partita si è svolta sul campo in cemento e ha visto un pubblico numeroso che incitava entrambi i giocatori. Cobolli cerca ora di conquistare la semifinale, un risultato importante per la sua carriera. La sfida continua con un’atmosfera tesa e tanta attesa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Flavio COBOLLI e Coleman Wong, turno dei quarti di finale dell’ATP di Delray Beach in California. Continua la preparazione per lo swing americano di Indian Wells e Miami per il romano, che come nella passata stagione sta facendo una fatica bestiale a raccogliere risultati nell’avvio di anno. La sconfitta all’esordio agli Australian Open per via anche di un mezzo problema fisico contro il britannico Arthur Fery ha lasciato scorie, ma oggi c’è la chance di rifarsi quantomeno in parte. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Wong, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: occasione di approdare in semifinale Leggi anche: Dove vedere in tv Cobolli-Wong oggi, ATP Delray Beach 2026: orario, programma, streaming Leggi anche: ATP Delray Beach 2026: nel giorno di Cobolli torna e avanza Ruud Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dove vedere in tv Cobolli-Wong oggi, ATP Delray Beach 2026: orario, programma, streaming; ATP Delray Beach 2026, che occasione per Cobolli: ai quarti con Wong. Ritorno vincente per Ruud; Prima Sinner, poi Alcaraz: il programma su Sky; Cobolli torna a vincere: battuto Atmane a Delray Beach. Domani c'è Berrettini a Rio. LIVE Cobolli-Wong, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: occasione di approdare in semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Flavio COBOLLI e Coleman Wong, ... oasport.it Dove vedere in tv Cobolli-Wong oggi, ATP Delray Beach 2026: orario, programma, streamingOggi, venerdì 20 febbraio, per quanto concerne l'ATP 250 di Delray Beach, si disputeranno tutti i quarti di finale del tabellone principale di singolare ... oasport.it Flavio Cobolli cerca continuità negli Stati Uniti x.com Il nativo di Hong Kong se la vedrà con Flavio Cobolli ai quarti - facebook.com facebook