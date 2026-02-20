LIVE Cobolli-Wong ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA | giocatori in campo!

Cobolli-Wong torna in campo e vince al secondo turno dell’ATP di Delray Beach 2026, dopo aver battuto Atmane con due set stretti. L’italiano, che ha mostrato una buona concentrazione, ha ottenuto la vittoria in due ore di gioco. I tifosi seguono la partita in diretta, mentre il pubblico sugli spalti applaude ogni punto conquistato. Entrambi i giocatori si preparano ora per i prossimi incontri della giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:13 Cobolli ha battuto 7-5, 6-4 Atmane al 2° turno. 19:12 Palleggio di riscaldamento cominciato, quote che danno entrambi i rivali odierni alla pari. Effettivamente la superficie avvantaggia l’asiatico, e l’azzurro non è in un grande periodo di forma. 19:10 Giocatori in campo! 19:06 Romano che vuole issarsi per la prima volta in stagione nella semifinale, che manca dal torneo di Amburgo che vinse nella scorsa stagione, era aprile. 19.02 Nessun precedente tra il romano e il giovane giocatore di Hong Kong, un big server, che sta sempre più alzando l’asticella nell’ultimo periodo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Wong, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: giocatori in campo! Leggi anche: LIVE Cobolli-Wong, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: tra poco azzurro in campo Leggi anche: LIVE Cobolli-Wong, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: occasione di approdare in semifinale Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dove vedere in tv Cobolli-Wong oggi, ATP Delray Beach 2026: orario, programma, streaming; ATP Delray Beach 2026, che occasione per Cobolli: ai quarti con Wong. Ritorno vincente per Ruud; Prima Sinner, poi Alcaraz: il programma su Sky; Cobolli torna a vincere: battuto Atmane a Delray Beach. Domani c'è Berrettini a Rio. LIVE Cobolli-Wong, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: occasione di approdare in semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Flavio COBOLLI e Coleman Wong, ... oasport.it Dove vedere in tv Cobolli-Wong oggi, ATP Delray Beach 2026: orario, programma, streamingOggi, venerdì 20 febbraio, per quanto concerne l'ATP 250 di Delray Beach, si disputeranno tutti i quarti di finale del tabellone principale di singolare ... oasport.it ATP 250 Delray Beach: Quarti di Finale. LIVE Flavio Cobolli vs Coleman Wong (LIVE) x.com GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI venerdì 20 DELRAY BEACH Ore 19:00 Cobolli vs Wong RIO DE JANEIRO Ore 22:30 Berrettini vs Buse Forza ragazzi Sky Sport Arena. Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV. - facebook.com facebook