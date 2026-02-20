Cobolli-Wong ha vinto il primo set 7-5, poi ha perso il secondo al tie-break e ora è in vantaggio nel terzo con un punteggio di 3-2. Dopo aver sprecato un vantaggio nel secondo set, l’azzurro ha resistito alla rimonta avversaria e tiene il servizio nel momento decisivo. La sfida si decide ora in un momento cruciale, con entrambi pronti a spingere al massimo per conquistare il match. La partita prosegue serrata e incerta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Tiene la battuta Wong e resta vivo. 40-15 Questa invece è vincente. 40-0 Fuori la risposta di dritto. 30-0 Ace (15°). 15-0 Riprende a picchiare di dritto e fa punto Wong. 3-1 In un amen Cobolli. 40-0 Servizio vincente. 30-0 Servizio e comodo rovescio. 15-0 Gran prima alla T! 2-1 A quindici Wong. 40-15 Non risponde di rovescio Flavio. 30-15 Ancora un errore nel piazzamento della chiusura di dritto di Cobolli, meno grave di quella suicidaria sul 4-2 nel tie-break. 15-15 Gran risposta di dritto del romano. 15-0 Nuovo ace di Wong. 2-0 Tiene un super game di servizio Cobolli e prova una nuova fuga: era 3-0 nel secondo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Wong 7-5, 6-7, 3-2 ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: azzurro avanti nel 3° set dopo essersi divorato il 2°

LIVE Cobolli-Wong 7-5, 6-6, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: l’azzurro non evita il tie-break, era 3-0 nel 2° setCobolli-Wong ha vinto il primo set 7-5, ma nel secondo set il tennista italiano si è trovato sotto 6-3 e ha rischiato di perdere al tie-break.

LIVE Cobolli-Wong, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: tra poco azzurro in campoCobolli-Wong si prepara a scendere in campo a Delray Beach, dove si sta giocando l’ATP 2026.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.