LIVE Cobolli-Wong 7-5 6-6 ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA | l’azzurro non evita il tie-break era 3-0 nel 2° set

Cobolli-Wong ha vinto il primo set 7-5, ma nel secondo set il tennista italiano si è trovato sotto 6-3 e ha rischiato di perdere al tie-break. Con un colpo spettacolare, Wong ha realizzato un miracolo con una demi-volée, portando il punteggio in parità a 8-8. Il risultato è ancora incerto, e il pubblico assiste a un match molto combattuto, con entrambi i giocatori che cercano di conquistare il set decisivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seeeconda! 7-8 Miracolo di Wong con la demi-volèe. Anche questa mazzata sul groppone del romano, che a questo punto abbassa la testa conscio che l'asiatico ora ha l'inerzia dalla sua parte, quantomeno in questo parziale. Seconda, proviamoci! 7-7 Solito ace di Wong. 7-6 Servizio, dritto lungoriga, benedizione! Match point (2°). Seconda 6-6 E allora, risposta nei piedi a segno. Se ne va anche questa chance. 6-5 E allora, stecca lo smash Wong, che tradisce ancora all'altare della partita. Match point, serviamo noi. Tutt'altro che scontato chiudere! Sempre per la mancanza di fiducia.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Wong 7-5, 6-6, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: l'azzurro non evita il tie-break, era 3-0 nel 2° set LIVE Cobolli-Wong 7-5, 6-6, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: l'azzurro non evita il tie-break, era 3-0Carmine Cobolli ha vinto il primo set contro il suo avversario con un punteggio di 7-5, ma poi ha subito un parziale di 6-6 nel secondo, rischiando di perdere al tie-break. LIVE Cobolli-Wong 7-5, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: il romano evita il tie-break nel 1° set!Luca Cobolli ha vinto il primo set contro Wong al torneo di Delray Beach, evitando il tie-break con un punteggio di 7-5. Wong è il classico tennista poco conosciuto ma... che devi battere. Cobolli deve giocare un buon match #Cobolli GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI venerdì 20 DELRAY BEACH Ore 19:00 Cobolli vs Wong RIO DE JANEIRO Ore 22:30 Berrettini vs Buse