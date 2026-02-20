LIVE Cobolli-Wong 7-5 1-0 ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA | il romano evita il tie-break nel 1° set!

Il tennista Cobolli ha vinto il primo set contro Wong al torneo ATP di Delray Beach, evitando un tie-break grazie a un ace decisivo. La partita si svolge su un campo rapido e il romano ha mostrato grande concentrazione, mettendo pressione sull’avversario. Al momento, Cobolli conduce 7-5, con Wong che cerca di reagire. La sfida prosegue sotto gli occhi degli spettatori, con entrambi pronti a dare battaglia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Ancora sotto la gambe Cobolli, che poi non passa con il rovescio. 15-0 Servizio e dritto a segno Cobolli. 2-0 Va fatto giocare, lunglo il dritto difensivo: BREEEEEAK!!!! 40-A Va fatto, giocare, altro errore clamoroso di volo di Wong. Chance di break! 40-40 Errore gratuito di Wong, va fatto giocare. Rispondi! Altra seconda. 40-30 Niente! Dopo il punto pazzesco non risponde sulla seconda. Che chance mancata! 30-30 IIIIINCREDIBILEEEE! DIETRO LA SCHIENA! PUNTO DELL'ANNO!!! Recupero dietro la schiena di Cobolli, che poi recupera non si sa come anche il secondo smash a botta sicura di Wong, col pallonetto sulla riga. Cobolli, chance semifinale a Delray Beach contro WongFlavio Cobolli affronta Coleman Wong nei quarti di finale dell' ATP 250 di Delray Beach. L'incontro, in programma venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 19:00 locali, rappresenta per l'azzurro l'occasione ... Wong è il classico tennista poco conosciuto ma... che devi battere. Cobolli deve giocare un buon match GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI venerdì 20 DELRAY BEACH Ore 19:00 Cobolli vs Wong RIO DE JANEIRO Ore 22:30 Berrettini vs Buse