LIVE Cobolli-Wong 7-5 ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA | il romano evita il tie-break nel 1° set!

Luca Cobolli ha vinto il primo set contro Wong al torneo di Delray Beach, evitando il tie-break con un punteggio di 7-5. Durante il match, l’italiano ha mantenuto alta la concentrazione, sfruttando alcune occasione importanti per strappare il servizio all’avversario asiatico. Wong ha mostrato difficoltà nel mantenere la calma, commettendo errori decisivi. La partita prosegue con intensità, mentre Cobolli cerca di consolidare il vantaggio nel secondo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cobolli-Wong 7-5! Scambio prolungato, l'asiatico perde il rovescio e l'azzurro può urlare! Sembrava non brekkabile Wong, importantissimo aver strappato il servizio ora, per servire prima nel 2° set! 40-A Sbaglia ancora con il dritto! Arriva il set point! 40-40 Errore di valutazione di Wong sul passante di Cobolli, vantaggi! 40-30 Doppio fallo! 40-15 Ace. 30-15 Lungo il cross di rovescio. 15-15 Rimedia con il servizio il giocatore di HKG. 0-15 Lungo il dritto di Wong, occhio! 6-5 Si assicura il tie-break il romano. 40-15 Servizio e comodo dritto. 30-15 Prima vincente.