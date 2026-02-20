LIVE Cobolli-Wong 5-4 ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA | si ‘vola’ verso il tie-break

Cobolli e Wong sono arrivati al punteggio di 5-4 nel match di Delray Beach, con il pubblico in tensione. La partita si sta avviando verso un possibile tie-break, dopo che nessuno dei due ha commesso errori significativi negli ultimi scambi. Cobolli ha messo a segno alcuni punti decisivi al servizio, mantenendo alta la concentrazione. La tensione cresce mentre i giocatori si avvicinano al momento cruciale del set. La sfida continua senza sosta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Mamma mia, non si gioca in risposta dal 4° gioco. 40-0 Servizio e dritto. 30-0 In progressione con il dritto il romano. 15-0 Viene avanti e chiude Cobolli. 4-4 In un amen anche Wong. 40-15 Risposta vincente. 40-0 Rischia la seconda ed è vincente. 30-0 Volèe incerta ma risolutiva questa volta. 15-0 Servizio vincente Wong. 4-3 Ancora a zero Cobolli! 40-0 Servizio e dritto! 30-0 Prova ad uscire col rovescio ma sbaglia il lungoriga Wong. 15-0 Servizio e benedizione di rovescio. 3-3 Di nuovo a zero Wong. 40-0 Servizio e attacco, non c’è bisogno della volèe.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Wong 5-4, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: si ‘vola’ verso il tie-break Leggi anche: LIVE Cobolli-Wong 2-1, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: senza break in avvio di 1° set Leggi anche: LIVE Cobolli-Wong, 1-0, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: iniziato il match! Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dove vedere in tv Cobolli-Wong oggi, ATP Delray Beach 2026: orario, programma, streaming; LIVE Sinner-Popyrin 6-3 7-5, ATP Doha 2026 in DIRETTA: prova solida dell’azzurro che accede ai quarti di finale; LIVE Darderi-Cerundolo 4-6 2-6, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: netta sconfitta per l’azzurro, che rimanda l’ingresso nella top20; LIVE Errani/Paolini-Zvonareva/Siegemund, 4-6, 1-6, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: la coppia russo-tedesca strappa il pass per i quarti. Prestazione opaca delle azzurre. LIVE Cobolli-Wong, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: occasione di approdare in semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Flavio COBOLLI e Coleman Wong, ... oasport.it Cobolli, chance semifinale a Delray Beach contro WongFlavio Cobolli affronta Coleman Wong nei quarti di finale dell’ ATP 250 di Delray Beach. L’incontro, in programma venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 19:00 locali, rappresenta per l’azzurro l’occasione ... it.blastingnews.com Wong è il classico tennista poco conosciuto ma... che devi battere. Cobolli deve giocare un buon match #Cobolli x.com GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI venerdì 20 DELRAY BEACH Ore 19:00 Cobolli vs Wong RIO DE JANEIRO Ore 22:30 Berrettini vs Buse Forza ragazzi Sky Sport Arena. Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV. - facebook.com facebook