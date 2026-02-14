LIVE Italia-Finlandia 0-11 Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | gli azzurri crollano sotto i colpi della Finlandia

La partita tra Italia e Finlandia si è conclusa con un risultato schiacciante, dopo che gli azzurri hanno subito undici reti dalla squadra finlandese. La sconfitta deriva dalla forte superiorità degli avversari, che hanno dominato l’incontro fin dai primi minuti. La squadra italiana ha faticato a resistere alla pressione, subendo numerosi gol in rapida successione. La gara si è svolta oggi, sotto gli occhi di un pubblico incredulo, che ha assistito a un vero e proprio crollo degli azzurri sul ghiaccio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.10 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live testuale della partita fra Finlandia e Italia termina qui. Gli azzurri sono stati sopraffatti dai fortissimi scandinavi, ma la partita da non sbagliare è la prossima! Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata olimpica! 19.08 Gli azzurri hanno accusato sicuramente la stanchezza dopo le battaglie contro Slovacchia e Svezia. Alla fine del match i ragazzi di Jalonen sembravano veramente in difficoltà a reggere i ritmi avversari. Per l'Italia la partita cerchiata in rosso però rimane la prossima, quella del play off che garantisce l'accesso ai quarti.