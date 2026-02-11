LIVE Italia-Svezia Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA | debutto da brividi per gli azzurri

Questa mattina gli azzurri scendono in campo per il loro primo match alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La partita tra Italia e Svezia si gioca in diretta, e il debutto degli azzurri si trasforma in un’emozione forte, con i giocatori che cercano di dimostrare il loro valore davanti al pubblico di casa. La sfida si annuncia intensa, e tutti gli occhi sono puntati sulla squadra italiana, che vuole partire col piede giusto in questa competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svezia, primo impegno del Blue Team nel Gruppo B del torneo Olimpico di hockey su ghiaccio maschile. Esordio durissimo per Larkin e compagni al cospetto della formazione scandinava che, avendo una rosa completamente formata da giocatori dell'NHL, punta alle medaglie. Subito un "Battesimo del fuoco" di quelli che lasciano il segno. Impegno proibitivo ma gli uomini di Jukka Jalonen non vogliono partire sconfitti cercando di tenere il più in bilico possibile la sfida al cospetto di giocatori del calibro di Filip Gustavsson (portiere), Victor Hedman e Rasmus Dahlin, senza dimenticare Jesper Bratt, Mika Zibanejad e William Nylander.

