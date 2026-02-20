LIVE Canada-Finlandia Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | prima semifinale alle 16.40

Il match tra Canada e Finlandia si gioca oggi alle 16.40, causando grande attesa tra gli appassionati di hockey. La partita rappresenta la prima semifinale dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, attirando tifosi da tutto il mondo. In campo, le due nazioni puntano alla vittoria per avanzare in finale. Segui la diretta live per aggiornamenti in tempo reale sull’evento più atteso di questa fase del torneo. La sfida si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.20 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della semifinale del torneo di hockey su ghiaccio maschile dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. La partita fra Canada e Finliandia avrà inizio alle 16.40, fra 20 minuti! Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della semifinale del torneo di hockey su ghiaccio maschile dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. All’arena Santagiulia si affronteranno Canada e Finlandia; in palio c’è un posto in finale! Canada e Finlandia arrivano a qusta sfida dopo due quarti di finale tiratissimi ed entrambi terminati ai supplementari.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it

