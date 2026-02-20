LIVE Canada-Finlandia Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | prima semifinale alle 16.40
Il match tra Canada e Finlandia si gioca oggi alle 16.40, causando grande attesa tra gli appassionati di hockey. La partita rappresenta la prima semifinale dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, attirando tifosi da tutto il mondo. In campo, le due nazioni puntano alla vittoria per avanzare in finale. Segui la diretta live per aggiornamenti in tempo reale sull’evento più atteso di questa fase del torneo. La sfida si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.20 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della semifinale del torneo di hockey su ghiaccio maschile dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. La partita fra Canada e Finliandia avrà inizio alle 16.40, fra 20 minuti! Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della semifinale del torneo di hockey su ghiaccio maschile dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. All’arena Santagiulia si affronteranno Canada e Finlandia; in palio c’è un posto in finale! Canada e Finlandia arrivano a qusta sfida dopo due quarti di finale tiratissimi ed entrambi terminati ai supplementari.🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Canada-Finlandia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: prima semifinale da brividi!
Leggi anche: LIVE Italia-Finlandia 0-11, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: gli azzurri crollano sotto i colpi della FinlandiaVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: LIVE Canada-Finlandia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: prima semifinale da brividi!; Dove vedere le semifinali di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi invernali 2026 oggi in streaming e in tv; La Svizzera si prende la rivincita e giocherà per le medaglie; Milano-Cortina 2026 - Slovakia - Finalnd - Hockey su ghiaccio – highlights delle Olimpiadi.
LIVE Canada-Finlandia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: prima semifinale da brividi!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della semifinale del torneo di ... oasport.it
Canada-Finlandia e USA-Slovacchia oggi in tv: orari semifinali hockey ghiaccio Olimpiadi e streamingDopo l'assegnazione delle medaglie al femminile, per il torneo maschile di hockey su ghiaccio - alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 - è arrivato il ... oasport.it
La risolve Quinn HUGES all'Overtime. Come la Repubblica Ceca con il Canada, anche la Svezia gioca la sua miglior partita nei quarti, ma viene beffata al supplementare. Le semifinali di un torneo di #hockey clamoroso, saranno Canada vs Finlandia e USA v x.com
Alla Svizzera è bastato un gol di Alina Müller per prendersi la rivincita contro la Finlandia e raggiungere il Canada in semifinale - facebook.com facebook