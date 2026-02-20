LIVE Canada-Finlandia Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | in palio un posto in finale!

Il Canada ha segnato un gol decisivo contro la Finlandia, che ha portato alla qualificazione diretta in finale alle Olimpiadi di hockey su ghiaccio. La rete di Sanheim, nata da un assist di McDavid, ha sbloccato la partita e lasciato i finlandesi senza possibilità di recupero. Saros ha tentato di intervenire, ma senza successo. Hintz ha tentato una soluzione personale, senza però cambiare il risultato. La partita si è conclusa con il vantaggio del team canadese.

7? Conclusione di Sanheim dal centro sullo spendido scarico di McDavid, Saros è ancora una volta attento! 6? Ottima azione in solitaria di Hintz. Il finlandese riesce a crearsi lo spazio e andare al tiro. Binnington è di nuovo attento e respinge il disco. 5? Aho al tiro dal lato sinistro del campo. Ancora una parata di spalla non troppo difficile per Binnington. 4? Che opportunità per Celebrini! Ottima azione in transizione del Canada! Scambio perfetto fra McDavid e Celebrini; quest'ultimo scaglia poi il disco da distanza ravvicinata, ma Saros è abilissimo a deviarlo.