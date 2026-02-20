LIVE Canada-Finlandia 1-2 Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | ultimo periodo decisivo

Il Canada ha subito un gol nel primo tempo e ora si trova sotto di un punto contro la Finlandia nelle Olimpiadi di hockey su ghiaccio. La squadra nordamericana fatica a creare occasioni, mentre i difensori finlandesi bloccano ogni tentativo di avanzata. L’ultimo periodo si presenta come il momento decisivo per il team canadese, che cerca di recuperare il risultato e mantenere vive le speranze di vittoria. La partita si avvia verso una fase cruciale.

4? Avvio piuttosto compassato del Canada. I nordamericani devono recuperare lo svantaggio, ma i difensore finlandesi impediscono agli avversari di organizzare la manovra. 2? Diagonale di Lehkonen in contropiede! Vicino al gol la Finlandia, ma Binnington devia il disco. 1? Si riparte! La Finlandia vince l'ingaggio e ottiene il primo possesso! TERZO PERIODO 18.13 Il Canada ha fatto il bello e il cattivo tempo in questa seconda frazione di gioco. Dopo aver subito clamorosomante il secondo gol nonostante la superiorità numerica, i nordamericani hanno aumentato il ritmo e la spinta offensiva.