LIVE Bob a 4 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | ultima rifinitura per Baumgartner

Bob a 4 ha disputato l’ultima prova ufficiale prima delle Olimpiadi 2026, causando grandi aspettative tra gli appassionati. La sessione di test si è svolta al Cortina Sliding Center, dove i piloti hanno affinato le partenze e migliorato le velocità sulla pista dedicata a Eugenio Monti. Baumgartner ha completato le ultime rifiniture prima delle competizioni, concentrandosi sulla precisione delle scelte tecniche. La pista si prepara ad accogliere le sfide più impegnative, mentre gli atleti si preparano a scendere per l’ultima volta prima del via ufficiale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle quinta e della sesta batteria di prova del bob a 4, con i bobbisti in gara che testeranno per l’ultima volta la pista dedicata al grande Eugenio Monti al Cortina Sliding Center. La gara ufficiale inizierà sabato 21 con la prime due batterie che inizieranno alle 10.00 Dopo le prime quattro due, diciamolo a bassa voce, ma il bobbista che ha dimostrato maggiore smalto nella disciplina a 4 è Patrick Baumgartner: l’azzurro ha chiude la prima, la seconda e la quarta prova davanti a tutti, con la terza che invece lo ha visto al terzo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: ultima rifinitura per Baumgartner LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Baumgartner outsiderBob a 2 ha iniziato le sue prove alle Olimpiadi 2026, a causa delle condizioni meteo avverse che hanno ritardato l'inizio delle gare. LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Patrick Baumgartner outsiderPatrick Baumgartner parte come outsider nella gara di bob a due alle Olimpiadi 2026, a causa di una preparazione meno approfondita rispetto alle coppie più quotate. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Patrick Baumgartner il più veloce in entrambe le prove; LIVE Bob a 4, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Baumgartner si mette dietro i tedeschi nella quarta prova; Diretta Milano Cortina 2026, medaglie Italia: news e risultati Olimpiadi live oggi 19 febbraio; Patrick Baumgartner veloce anche nella terza prova del bob a 4. Tedeschi lontani. LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: ultima rifinitura per BaumgartnerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle quinta e della sesta ... oasport.it LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Patrick Baumgartner il più veloce in entrambe le proveCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.12 Il bob a 4 tornerà domani alle 10.00 con la terza e quarta batteria di prova, vedremo se Baumgartner ... oasport.it TV Verde. . Milano-Cortina 2026 si presentano come le Olimpiadi più sostenibili della storia, ma... Il sacrificio dei larici: Per la nuova pista da bob di Cortina (costata oltre 80 milioni di euro) sono stati abbattuti circa 800 larici secolari. Il tutto mentre a un’or - facebook.com facebook Cosa va più veloce Abbiamo chiesto a Stefania Constantini le indovina quasi tutte Bob a quattro – 150 km/h Bolt – 44,72 km/h Ghepardo – 100 km/h Palla da baseball – 169,1 km/h Fiat Cinquecento 1957 – 90 km/h Primo Boeing – 1 x.com