LIVE Bob a 2 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Patrick Baumgartner outsider

Patrick Baumgartner parte come outsider nella gara di bob a due alle Olimpiadi 2026, a causa di una preparazione meno approfondita rispetto alle coppie più quotate. La competizione si svolge oggi con ventisei coppie che si sfidano per conquistare le prime posizioni e mettere le basi per le medaglie di domani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle prime due batterie del bob a 2, con ventisei coppie che si giocheranno fin da subito delle posizioni importanti per poi sperare, nella giornata di domani, di giocarsi le medaglie che contano, dalla terza alla prima posizione per bronzo, argento e oro. L’ Italia, ovviamente, sarà rappresentata da Patrick Baumgartner il quale sarà accompagnato dal frenatore Robert Mircea: la coppia azzurra sarà la nona a scendere in pista con la speranza di fare bene per iscriversi all’inseguimento del podio da veri e propri outsider. 🔗 Leggi su Oasport.it

Bob a 2 ha iniziato le sue prove alle Olimpiadi 2026, a causa delle condizioni meteo avverse che hanno ritardato l'inizio delle gare.

