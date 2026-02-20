LIVE Bob a 4 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | inizia la quinta manche non c’è Baumgartner

Bob a 4 alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, la gara riprende senza Baumgartner. La causa è l’infortunio al ginocchio subito durante le prove, che lo ha costretto a rinunciare alla corsa. La quinta manche è iniziata alle 10.11, lasciando i tifosi in attesa di vedere chi salirà sul podio al posto dell’atleta austriaco. Nel frattempo, Kalenda si posiziona al terzo posto con la Lettonia, chiudendo la manche con un tempo di 55 secondi. La competizione prosegue senza ulteriori sorprese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.11 Terzo posto per Kalenda, con la Lettonia che chiude con un 55.47. Ancora nessun bobbista è sceso sotto i cinquantacinque secondi. 10.08 Come non detto, Heinrich trova la prima posizione per un solo centesimo di vantaggio. Ottimo 55.24 per il francese. 10.07 Quarto posto per Horn che ha 72 centesimi di svantaggio da Vogt, che probabilmente resterà in vetta dopo un grande tempo. 10.05 Secondo posto per Kim che supera Hall e si porta a 40 centesimi di svantaggio dallo svizzero. 10.04 Intanto, anche Baumgartner non parteciperà alla quinta run di prova.