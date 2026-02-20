LIVE Bob a 4 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | continua la quinta manche Heinrich davanti a tutti

Bob a 4 in gara alle Olimpiadi 2026: durante la quinta manche, Heinrich ha mantenuto la prima posizione. La gara è proseguita con Sun che ha ottenuto l’ottavo posto con un tempo di 55.75. Anche Mandlbauer ha deciso di non scendere in pista, interrompendo la prova. I piloti affrontano le ultime run prima della classifica generale definitiva. La tensione cresce mentre gli atleti cercano di migliorare i propri tempi. La competizione si avvicina alla fase finale, con molti ancora in corsa per il podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.30 Sun trova l'ottavo posto con un 55.75. Termina qui la quinta manche, visto che anche Mandlbauer ha deciso di non scendere in pista. 10.29 Quinto posto per Tentea, il rumeno ha 39 centesimi di svantaggio dalla vetta. 55.63 per il rumeno. 10.27 Tredicesimo posto per Brown con un 1.18 secondi di svantaggio dalla vetta di Heinrich. 10.25 Settimo posto per Li con 55.91 secondi sul cronometro. 10.22 Dodicesimo posto per Edelman con un 1.75 secondi di svantaggio dalla vetta. 10.20 Settimo posto per Suk, che lo strappa a Bindilatti, per un solo centesimo rispetto al brasiliano.