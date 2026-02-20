LIVE Bob a 2 femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | tra poco la seconda manche Armbruster vuole confermare la prima posizione

Bob a 2 femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: la statunitense Armbruster guida la classifica dopo la prima manche, battendo di oltre un secondo le avversarie tedesche Nolte, Buckwitz e Kalicki. La gara sta entrando nel vivo e la favorita cerca di mantenere la posizione nella seconda manche. Tra le atlete in gara, la tensione cresce mentre si aspetta il loro prossimo scatto. La sfida si fa sempre più serrata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.47 In prima posizione, al momento, c'è la statunitense Armbruster la quale è stata bravissima a mettersi davanti a ben tre tedesche con Nolte seconda, Buckwitz terza e Kalicki quarta. 19.45 Ovviamente, la prima bobbista in startlist è l'ultima della frazione precedente. Quindi la prima a partire sarà Lin, con la nostra De Silvestro direttamente a seguire. 19.43 Per l'Italia, Andreutti vuole confermare se non migliorare l'ottima posizione, la sedicesima, che al momento le permetterebbe di entrare in quarta manche. La strada è ancora lunga. 19.40 Eccoci di nuovo, tra dieci minuti l'inizio della seconda manche.