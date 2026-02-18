LIVE Bob a 4 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | tra poco la seconda batteria Baumgartner vuole confermare la prima posizione

Bob a 4 ha fatto registrare una buona performance, ma la causa è la forte concorrenza che spinge i partecipanti a migliorarsi continuamente. Tra pochi minuti si svolgerà la seconda batteria, con Baumgartner deciso a mantenere il primo posto conquistato in apertura. Nel frattempo, Tentea si posiziona terzo con un punteggio di 55, affiancato da Ammour che ha raggiunto lo stesso risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.19 Terza posizione di Tentea che insieme ad Ammour ha trovato un 55.71 ex equo. 28 centesimi di ritardo anche per il rumeno. 11.18 Ancora non benissimo Ammour, almeno non come nel bob a 2. Il tedesco chiude a 28 centesimi da Lochner e al momento è in terza posizione in classifica. 11.16 Questa volta Friedrich sembrava poter fare meglio del suo compagno di squadra ma un errore sul finale lo manda a 15 centesimi di svantaggio. 11.14 Lochner si prende la testa della classifica, ovviamente, con un ottimo 55.43! 11.10 Il primo a partire nella seconda batteria sarà sempre Lochner, con Heinrich che ha deciso di non partecipare neanche a questa prova. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: tra poco la seconda batteria, Baumgartner vuole confermare la prima posizione LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: tra poco la seconda manche, Lochner vuole confermare il primo postoBob a 2 ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina, Lochner cerca di mantenere il primo posto dopo aver dominato la prima manche. LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Loch domina anche la seconda batteria, arretra BaumgartnerLoch ha vinto anche la seconda batteria, portando a casa un'altra vittoria netta alle Olimpiadi 2026, mentre Baumgartner si è dovuto accontentare di un piazzamento più indietro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Bob a 2 maschile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Kim sorprende al primo posto, Baumgartner si migliora; Olimpiadi: pattinaggio, sbaglia Naki Gutmann, 18ª nel corto. Curling, Italia in corsa per la semifinale; Milano Cortina, ghiaccio d'Oro: l'Italia schianta gli USA e sale sul gradino più alto del podio; Freeski Big Air, Flora Tabanelli è bronzo!. LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: continua la prima batteria, attesa per BaumgartnerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.26 Undicesimo posto per Wesselink, che chiude con un tutto sommato buono 56.16. 10.24 Sesto posto per ... oasport.it Patrick Baumgartner fa sognare nel bob a 4: miglior tempo nella prima prova!Un ottimo Patrick Baumgartner ha chiuso al comando la prova inaugurale della gara di bob a 4 maschile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano ... oasport.it Quando alla partenza della pista di Cortina per la gara di bob delle Olimpiadi 2026 si è presentato l’israeliano Adam Edelman, la telecronaca sportiva ha lasciato spazio a un altro tipo di informazione per i cittadini. È successo in Svizzera, non in Italia, dove il t facebook Questo Giornalista con la G maiuscola si chiama Stefan Renna e il suo nome vi dirà poco perché è svizzero e lavora per l’emittente televisiva pubblica RTS. Durante la gara di bob alle Olimpiadi Milano-Cortina, durante la discesa dell’atleta israeliano Adam E x.com