LIVE Bob a 2 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | tra poco la seconda manche Lochner vuole confermare il primo posto
Bob a 2 ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina, Lochner cerca di mantenere il primo posto dopo aver dominato la prima manche. La seconda run sta per iniziare e gli atleti si preparano sulla pista ghiacciata, pronti a sfidarsi sotto gli occhi degli spettatori. Tra pochi minuti, Brown della Trinidad e Tobago partirà per la sua discesa, seguito dal suo frenatore John.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.50 Il primo a partire sarà Brown per la Trinidad e Tobago, accompagnato dal frenatore John. 11.47 Eccoci, tra dieci minuti il via della seconda e ultima manche di giornata. 10.58 Lochner chiude al primo posto con la massima spinta avuta e il record della pista, scendendo fino a 54.68 secondi. La seconda manche inizierà alle 11.57, ci ricollegheremo alle 11.47, dieci minuti prima. A dopo! 10.56 Buonissima prova per Baumgartner nella prima manche, grazie alla quale l’azzurro può sperare nella medaglia ma serve un’altra grande batteria per cercare di insidiare la posizione di Friedrich, con la Germania che ha concluso con le prime tre posizioni conquistate, e che ovviamente non vuole perdere. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Monobob, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: continua la seconda manche, Nolte vuole confermare il primo posto
La seconda manche di monobob alle Olimpiadi di Milano-Cortina prosegue, e Nolte cerca di mantenere il primo posto conquistato nella prima run.
LIVE Monobob, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: manca poco alla seconda manche, Meyers Taylor insidia Nolte per il primo posto
La pilota Meyers Taylor ha conquistato il record della pista durante la prima batteria, spinta dalla voglia di superare Nolte, attuale leader.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: ottimo tempo per Baumgartner, dominante Lochner. Troppi errori per Follador, accompagnato da Rolli, che chiude con in distacco di 1.49 secondi da Lochner.
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 16 febbraio in DIRETTA: si comincia con slalom e bob a 2!
