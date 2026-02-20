Bob a 2 femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina, la gara continua a vedere Armbruster in testa, mentre Andreutti cerca di entrare tra le prime venti. La competizione si fa più intensa con l’arrivo di Haslwanter, che chiuderà la prima batteria. I motori sono caldi e il pubblico aspetta con ansia il prossimo turno. La sfida tra le atlete si conferma emozionante fino all’ultimo scivolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.52 Sarà l'Austria di Haslwanter a chiudere la prima batteria. 18.50 Undicesimo posto per una grande Walker che chiude la sua prima manche con un ottimo 57.45. 18.49 Diciannovesimo posto per la Cina di Ying, che chiude con lo stesso 58.03 di Nicoll. 18.46 Davvero tanti errori per l'Australia di Blizzard, che chiude al ventesimo posto, strappandolo a De Silvestro, e con 1.15 secondi di ritardo. 18.45 Ventesimo posto per Simona che ha 1.41 secondi di differenza dall'ormai prima Armbruster. 18.44 Tocca alla seconda azzurra, De Silvestro, la quale sarà accompagnata dalla frenatrice Costella.

LIVE Bob a 2 femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: resiste la prima posizione di Armbruster, Andreutti punta alla top 20!

