LIVE Skeleton Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | resiste la prima posizione di Bagnis Gaspari resta in top ten

Questa mattina alle Olimpiadi sono partite le prove di skeleton e slittano ancora le gare femminili. Bagnis mantiene la prima posizione nella classifica provvisoria, mentre Gaspari si conferma tra i primi dieci. La competizione è ancora aperta e tutto può cambiare nelle prossime fasi. Gli atleti stanno dando il massimo, sperando di salire sul podio.

11.11 Tocca ai cinesi, con Lin che chiude al quarto posto a 56.53 e 0.38 secondi di svantaggio da Bagnis, ancora primo. Ma ora tocca a Lin! 11.09 Defayet, l'unico francese in startlist, chiude quindicesimo a 57.72. 11.07 Male anche Barefoot che fa peggio del compagno di squadre. Diciassettesimo tempo dello statunitense che chiude a 57.99. 11.05 Lo statunitense Florian parte alla grandissima, meglio di Bagnis, ma perde troppa velocità dal terzo intermedio in poi per poter impensierire l'azzurro.

