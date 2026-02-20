LIVE Bob a 2 femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | prime due manche

Bob a 2 femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina: è partita la competizione con venticinque squadre che scendono sulla pista. La gara è iniziata questa mattina e le atlete si sfidano già nelle prime due manche. Alcune coppie cercano di migliorare le posizioni, mentre altre puntano a qualificarsi per le medaglie. Il pubblico segue con attenzione ogni scivolata, sperando in sorprese e colpi di scena. La sfida si fa sempre più intensa, con le squadre determinate a conquistare il miglior risultato possibile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle prime due manche del bob a 2 femminile alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina con ben venticinque equipaggi pronti a giocarsi il tutto per tutto per ottenere la migliore posizione possibile, con alcune che lotteranno i tre posti validi per le medaglie. La favorita dovrebbe essere la tedesca Laura Nolte, anche se il finale del monobob ci costringe a non dare nulla per scontato visto che nell’ultima batteria la campionessa della Germania ha perso il primo posto per soli quattro centesimi, con la statunitense Elana Meyers Taylor che, non solo ha vinto la medaglia d’oro, ma è l’atleta più anziana della storia a farlo, quando ha 41 anni di età. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bob a 2 femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: prime due manche LIVE Monobob, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: prime due manche, De Silvestro per la top10Simona De Silvestro ha iniziato con forza le prime due manche del monobob ai Giochi di Milano Cortina, spinta dal desiderio di conquistare una posizione tra le prime dieci, dopo aver testato la pista Eugenio Monti nei giorni scorsi. LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: seconda manche da dimenticare per BaumgartnerBob a 2, i risultati della seconda manche alle Olimpiadi 2026 cambiano la classifica: Baumgartner scivola al terzo posto, perdendo terreno rispetto ai rivali. Milano Cortina 2026: la discesa libera di Dominik Paris vale il bronzo Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Bob a 2 maschile, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: la Germania fa la voce grossa. Ottimi test per Baumgartner; LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: dominio assoluto della Germania! Settimo posto per Baumgartner; Olimpiadi: dal quarto posto di Fontana al bronzo di Tabanelli, tutte le emozioni della decima giornata; Curling uomini, l'Italia batte gli USA!. LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: dominio assoluto della Germania! Settimo posto per BaumgartnerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.53 Può finire qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Grazie mille per averci seguito, ... oasport.it LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Loch domina anche la seconda batteria, arretra BaumgartnerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.58 Termina qui questa cronaca in Diretta e in Live di OA Sport, grazie mille per averci seguito. Buon ... oasport.it GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 9.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svizzera, Germania-Cina, Svezia-Cechia, Norvegia-Canada. 9.50 SCI ALPINISMO – Sprint femminile, batterie 10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prova cronometrata 2 10.00 COMBIN - facebook.com facebook #Arpav per le Olimpiadi 2026 Arpav garantisce il supporto meteorologico e nivologico al Comitato Milano-Cortina per le gare che si svolgono a Cortina d’Ampezzo: sci alpino femminile, bob, slittino, skeleton e curling. arpa.veneto.it/arpav/comunica… @SNPA x.com