LIVE Monobob Olimpiadi 2026 in DIRETTA | prime due manche De Silvestro per la top10

Simona De Silvestro ha iniziato con forza le prime due manche del monobob ai Giochi di Milano Cortina, spinta dal desiderio di conquistare una posizione tra le prime dieci, dopo aver testato la pista Eugenio Monti nei giorni scorsi.

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale delle prime due manche della gara di monobob ai giochi olimpici invernali di Milano Cortina, con l'Italia che sarà rappresentata da due atlete: parliamo di Simona De Silvestro e Giada Andreutti, le quali hanno iniziato a sperimentare la pista Eugenio Monti al Cortina Sliding Center già nei giorni scorsi. De Silvestro, nei quattro test sostenuti, ha trovato il suo minor tempo nella seconda batteria con 1:00.51 che fa ben sperare per la ricerca alle prime dieci posizioni al termine della gara.

