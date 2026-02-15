LIVE Monobob Olimpiadi 2026 in DIRETTA | prime due manche De Silvestro per la top10
Simona De Silvestro ha iniziato con forza le prime due manche del monobob ai Giochi di Milano Cortina, spinta dal desiderio di conquistare una posizione tra le prime dieci, dopo aver testato la pista Eugenio Monti nei giorni scorsi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale delle prime due manche della gara di monobob ai giochi olimpici invernali di Milano Cortina, con l’Italia che sarà rappresentata da due atlete: parliamo di Simona De Silvestro e Giada Andreutti, le quali hanno iniziato a sperimentare la pista Eugenio Monti al Cortina Sliding Center già nei giorni scorsi. De Silvestro, nei quattro test sostenuti, ha trovato il suo minor tempo nella seconda batteria con 1:00.51 che fa ben sperare per la ricerca alle prime dieci posizioni al termine della gara. 🔗 Leggi su Oasport.it
La seconda prova del monobob conferma il duello Stati Uniti-Germania. Simona De Silvestro nella top10
La seconda prova del monobob ai Giochi Olimpici di Pechino 2022 vede ancora una volta gli Stati Uniti e la Germania protagonisti.
LIVE Slittino, singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: prime due manche per Fischnaller
Questa mattina si sono svolte le prime due manche dello slittino singolo maschile, valide per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: A che ora il bob domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 15 febbraio, programma, streaming; I risultati del 13 febbraio ai Giochi Olimpici Invernali 2026; Bob oggi, Olimpiadi 2026: orari 15 febbraio, tv, programma, streaming, italiani in gara; Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari giovedì 12 febbraio, tv, streaming, calendario italiani in gara.
Bob oggi, Olimpiadi 2026: orari 15 febbraio, tv, programma, streaming, italiani in garaSi entra ufficialmente nel vivo del programma del bob per quanto riguarda i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Nella giornata di oggi, ... oasport.it
Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi: orari 15 febbraio, tv, streaming, italiani in garaOggi domenica 15 febbraio va in scena la dodicesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle ... oasport.it
Day9 tutto da vivere! Segui le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 live su @discoveryplusIT e @hbomaxit #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics x.com
Doveva essere una festa. Partecipare alle Olimpiadi di casa a soli 16 anni per accumulare esperienza e prendere confidenza con le grandi competiizoni. E invece si è trasformato in un beffardo incubo. A seguito di una caduta in una sessione di prove, Giada facebook