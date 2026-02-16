LIVE Bob a 2 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | seconda manche da dimenticare per Baumgartner

Bob a 2, i risultati della seconda manche alle Olimpiadi 2026 cambiano la classifica: Baumgartner scivola al terzo posto, perdendo terreno rispetto ai rivali. Durante la gara, il pilota tedesco non è riuscito a mantenere il ritmo e ha subito un calo di prestazioni, facendosi superare da Ammour, che ora è secondo a soli 44 centesimi di secondo di distanza. La gara si è fatta più intensa, con i concorrenti che spingono al massimo per salire in classifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.50 AMMOUR PERDE LA SECONDA POSIZIONE! Svantaggio di 44 centesimi dal compagno di squadra, terzo posto probabilmente per il secondo tedesco. 12.47 La prima coppia tedesca, quella guidata da Francesco Friedrich, fa capire che la Germania punta alla tripletta nel bob a 2. 1:50.70 e vantaggio di quasi 60 centesimi! 12.45 Anche gli USA di Del Duca rischiano ma alla fine trovano il primo posto per 14 centesimi. La Romania, dopo aver recuperato quattro posizioni in classifica, deve cedere la leadership agli Stati Uniti con un totale di 1:51.24. 12.42 Kim fa peggio degli azzurri, che possono tirare un minuscolo sospiro si sollievo chiudendo con 31 centesimi di svantaggio sulla Romania che continua a guadagnare posizioni!