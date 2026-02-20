LIVE Biathlon Mass start maschile Olimpiadi in DIRETTA | Tommaso Giacomel adesso serve l’orgoglio

Tommaso Giacomel ha dimostrato coraggio nella mass start maschile di biathlon ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver sbagliato alcune riprese. La sua posizione si è abbassata, ma ora cerca di recuperare con determinazione. La gara si svolge sotto il sole e con temperature rigide, creando condizioni difficili per gli atleti. Giacomel, con il suo passo deciso, si avvicina ai migliori, pronto a dimostrare il suo valore finale. La competizione continua e ogni secondo conta per salire sul podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della mass start maschile di biathlon dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, Si assegnano le ultime medaglie del biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sull'anello dell' Arena Alto Adige di Anterselva, teatro storico della disciplina, trenta atleti si sfideranno nella gara più spettacolare e imprevedibile del programma: partenza in linea, quattro poligoni e nessuna possibilità di calcolo. Chi sbaglia paga immediatamente, chi regge la pressione può scrivere la storia. Latto conclusivo concentra in poco più di mezz'ora tutto il senso del biathlon: velocità sugli sci stretti, sangue freddo al tiro e gestione perfetta delle energie nell'ultimo giro, quando le gambe bruciano e la lucidità fa la differenza.