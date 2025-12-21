LIVE Biathlon Mass start maschile Annecy 2025 in DIRETTA | assolo di Tommaso Giacomel! Vittoria in solitaria in Francia

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START FEMMINILE E allora, si conclude la Diretta LIVE e anche un anno solare 2025 che è stato pessimo (GIACOMEL a parte) fino all’inizio di questa stagione olimpica, 2025-2026, che ha regalato la bellezza di NOVE podi e TRE VITTORIE all’Italia del Biathlon. Un saluto sportivo, non svegliateci! 15:24 Classifica di coppa del mondo: Johan Olav BOTN (NOR) 560 punti. Eric PERROT (FRA) 447 punti. TOMMASO GIACOMEL (ITA) 431 punti. 15:24 CLASSIFICA MASS START MASCHILE TOMMASO GIACOMEL (ITA) 1  +33:35?9. Eric Perrot (FRA) 1   +18?2. Vetle Sjastad Christiansen (NOR)  21?3. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Biathlon, Mass start maschile Annecy 2025 in DIRETTA: GIACOMEL DA SOGNOOOO! Vince a casa Francia e riapre la Coppa del Mondo!

LIVE Biathlon, Mass start maschile Annecy 2025 in DIRETTA: GIACOMEL DA SOGNOOOO!

