CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START FEMMINILE E allora, si conclude la Diretta LIVE e anche un anno solare 2025 che è stato pessimo (GIACOMEL a parte) fino all’inizio di questa stagione olimpica, 2025-2026, che ha regalato la bellezza di NOVE podi e TRE VITTORIE all’Italia del Biathlon. Un saluto sportivo, non svegliateci! 15:24 Classifica di coppa del mondo: Johan Olav BOTN (NOR) 560 punti. Eric PERROT (FRA) 447 punti. TOMMASO GIACOMEL (ITA) 431 punti. 15:24 CLASSIFICA MASS START MASCHILE TOMMASO GIACOMEL (ITA) 1 +33:35?9. Eric Perrot (FRA) 1 +18?2. Vetle Sjastad Christiansen (NOR) 21?3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start maschile Annecy 2025 in DIRETTA: assolo di Tommaso Giacomel! Vittoria in solitaria in Francia

Leggi anche: LIVE Biathlon, Mass start maschile Annecy 2025 in DIRETTA: GIACOMEL DA SOGNOOOO! Vince a casa Francia e riapre la Coppa del Mondo!

Leggi anche: LIVE Biathlon, Mass start maschile Annecy 2025 in DIRETTA: GIACOMEL DA SOGNOOOO!

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Quando il biathlon oggi in tv, Mass start Annecy 2025: programma, startlist, streaming; LIVE Biathlon, Mass start maschile Annecy 2025 in DIRETTA: Giacomel deve scuotersi nell’ultima gara dell’anno solare; LIVE Biathlon, Sprint femminile Annecy 2025 in DIRETTA: Wierer ancora sul podio! Vittozzi quarta, vince Hanna Oeberg; LIVE Biathlon, Mass start femminile Annecy 2025 in DIRETTA: prima gara stagionale con questo format.

LIVE Biathlon, Mass start maschile Annecy 2025 in DIRETTA: GIACOMEL DA SOGNOOOO! Vince a casa Francia e riapre la Coppa del Mondo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START FEMMINILE E allora, si conclude la Diretta LIVE e anche un anno solare 2025 che ... oasport.it